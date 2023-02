Der Abwasserkanal in der Oppauer Parsevalstraße zwischen Kirchen- und August-Bebel-Straße muss laut Stadtverwaltung wegen seines schlechten baulichen Zustands erneuert werden. Für die weitere Planung wird am Mittwoch, 8. Februar, und am Donnerstag, 9. Februar, der Baugrund untersucht. Hierzu wird die Parsevalstraße im betreffenden Bereich für den Verkehr vollständig gesperrt. Die Gehwege sind von der Sperrung nicht betroffen und können auch während der Arbeiten uneingeschränkt genutzt werden. Um die Verkehrsfläche lückenlos auf mögliche Kampfmittel untersuchen zu können, ist des Weiteren die Einrichtung eines absoluten Halteverbots notwendig. Die Verwaltung bittet Anwohner, ihre Fahrzeuge an den genannten Tagen anderweitig abzustellen. Eine dort errichtete Beschilderung weist entsprechend darauf hin. Rückfragen werden unter Telefon 0621 504-6844 beantwortet.