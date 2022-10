Gerade mal fünf Tage Zeit hatten die jungen Laiendarsteller und -sänger, ehe sie das Ergebnis ihrer intensiven Proben am Samstagabend im Bürgerhaus Oppau präsentiert haben. Donnernder Applaus war der Dank für die Kraftanstrengung, mit der die Zwölf- bis 20-Jährigen das Musical „Josef“ im Bad Dürkheimer Martin-Butzer-Haus interpretiert und einstudiert haben. Den Anstoß zu diesem speziellen Herbstferienprogramm hatte die evangelische Jugend Ludwigshafen gegeben.

Szenisch, gesanglich und tänzerisch nacherzählt worden ist die biblische Josefsgeschichte. Als Sklave nach Ägypten verkauft und in der Fremde unschuldig im Gefängnis gelandet, scheint dessen Schicksal besiegelt, bis Josef wundersamerweise zum persönlichen Berater des Pharaos aufsteigt – und durch Intrigen seiner Neider erneut tief fällt. Durch all diese Höhen und Tiefen hindurch vermisst er seine Heimat und Familie in Israel und diese ihn – wenigstens in Teilen.

Das Drama um Macht und Ohnmacht, Erfolg und Misserfolg, Probleme in der Familie, Mobbing und Menschen als Außenseiter weist Anknüpfungspunkte zur Gegenwart auf. Die 40 Mädchen und Jungen lösten sich von der bekanntesten Musical-Inszenierung „Joseph and the amazing Technicolor dreamcoat“ von Andrew Lloyd Webber und drückten der biblischen Vorlage mit Schauspiel, Musik, Orchestrierung, Gesang und Tanz ihren eigenen Stempel auf.

Das Ergebnis der Probenwoche war am Freitag zunächst in Kirchheimbolanden und am Samstag in Oppau zu sehen – mit sichtbarer Freude an Ausdruck, Bewegung und Illumination. Für die Inszenierung hatte die evangelische Jugend Ludwigshafen mit den evangelischen Jugendzentralen Pirmasens, Zweibrücken und Donnersberg sowie mit Groov’n Spirit, der Popularmusik-Arbeit der evangelischen Kirche der Pfalz kooperiert. Die Regie führte deren Popularmusik-Beauftragter Maurice Croissant. Er hat bereits Großprojekte wie das Pop-Oratorium „Die Zehn Gebote“ in der Mannheimer SAP-Arena verantwortet.