Ein Motorradfahrer, der laut Polizei am Montagmorgen an der Kreuzung Horst-Schorckstraße/Jahnstraße in Oppau eine Vollbremsung hinlegen musste, um den Zusammenstoß mit einer Autofahrerin zu verhindern, ist dabei gestürzt und hat leichte Verletzungen erlitten. An dem Motorrad entstand leichter Sachschaden, wie die Beamten weiter mitteilen. Bei der Unfallaufnahme habe man ebenfalls eine Dieselspur feststellen können. Der Verursacher der Spur und ob diese zum Sturz des Motorradfahrers beigetragen hat, sei jedoch unbekannt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.