Zwei Betrunkene sind in Oppau am späten Mittwochabend gegen 22.15 Uhr mit einem Auto gegen eine Verkehrsinsel in der Friesenheimer Straße gefahren. Zeugen beobachteten, wie zwei Männer aus dem Unfallwagen stiegen und flüchteten. Ein Zeuge nahm die Verfolgung bis zum Eintreffen der Polizei auf. Die Männer, ein 45-Jähriger und ein 30-Jähriger, stritten ab, das Auto gefahren zu sein. Beide waren augenscheinlich stark alkoholisiert, wie es weiter im Polizeibericht heißt. Zur Klärung des Sachverhalts wurden beide Männer in eine Polizeidienststelle mitgenommen, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei sucht weitere Zeugen für den Unfall. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.