24 Tagesordnungspunkte umfasst die Tagesordnung der nächsten öffentlichen Sitzung des Ortsbeirats Oppau, die am morgigen Dienstag, 18 Uhr, im Stadtratssaal des Rathauses stattfindet. Unter anderem geht es um den Bebauungsplan für das geplante „Medizinische Versorgungszentrum Oppau“, das Nutzungs- und Gestaltungskonzept Bürgerpark Pfingstweide und um E-Ladestationen im Ortsbezirk. Die SPD hat einen Antrag zur Entfernung von Schmierereien gestellt, die CDU beantragt Abfallbehälter neben Glascontainern. Zum Thema Frischluftschneisen liegt ein Antrag der Grünen vor, die FWG hakt zur Umsetzung der Bürgermeldungen in Sachen Pflege des Gehwegs Moskauer Straße im Bereich der Hundewiese nach. Pandemiebedingt stehen nur begrenzte Kapazitäten für die Teilnahme der Öffentlichkeit an der Sitzung zur Verfügung.