Am Sonntagabend haben Anwohner einen Mann beim Entsorgen einer Flüssigkeit in die Kanalisation der Bunsenstraße beobachtet. Die hinzugerufene Feuerwehr identifizierte die Flüssigkeit laut Polizei als umweltschädliches Kraftstoffgemisch. Der 54-jährige Umweltsünder sei im Laufe der Sachverhaltsaufnahme nochmals am Ort des Geschehens erschienen, im droht nun eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung. Die Beamten warnen indes: „Geringste Mengen Benzin und Öl können Boden und Wasser schädigen und für Mensch und Tier gefährlich werden. So kann bereits ein Tropfen Öl bis zu 1000 Liter Wasser verunreinigen. Die fachgerechte Entsorgung von Benzin- und Ölresten ist unablässig für den Fortbestand unserer Wasserversorgung.“