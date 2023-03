Für den am 12. März verstorbenen früheren Ortsvorsteher von Oppau, Edigheim und Pfingstweide, Udo Scheuermann, liegt im Rathaus Oppau, Edigheimer Straße 26, ab sofort ein Kondolenzbuch aus. Bürger, die ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen möchten, können sich laut Stadtverwaltung am Donnerstag, 16. März, Mittwoch, 22. März, und Donnerstag, 23. März, jeweils von 8 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 18 Uhr, in das Kondolenzbuch eintragen. Am Sonntag, 19. März, liegt das Kondolenzbuch darüber hinaus von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr in den Räumen des Karl-Otto-Braun-Museums aus, das sich im Oppauer Rathaus befindet.