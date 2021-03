Bei einem Unfall am Montag gegen 11 Uhr an der Oppauer Kreuzung Friedrichstraße/Schinkelstraße/Jahnstraße ist ein zehnjähriges Kind leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall, weil eine 54 Jahre alte Autofahrerin trotz eines Stopp-Zeichens in die Kreuzung gefahren sein soll. Dort stieß der Wagen der 54-Jährigen mit dem Auto einer 51-Jährigen zusammen. Im Auto der 51-Jährigen saß das Kind, das durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.