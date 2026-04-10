Gas- und Wasserleitungen werden in der Karl-Otto-Braun-Straße in Oppau verlegt. Ab Montag, 13. April, beginnt die Firma Sax + Klee im Auftrag der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) Netze GmbH mit den Arbeiten im Kreuzungsbereich zur Einsteinstraße. Die Karl-Otto-Braun-Straße dann aus den Fahrtrichtungen Edigheimer Straße und Ostring jeweils bis zur Baustelle zur Sackgasse. Die geänderte Verkehrsführung ist ausgeschildert. Laut TWL sollen die Bauarbeiten rund drei Wochen dauern. Anwohner wurden vorab informiert.