Achtung, Baustelle in Oppau: Im Auftrag der TWL Netze GmbH wird nach Angaben des Unternehmens ab Montag, 16. März, eine neue Versorgungsleitung in der Einsteinstraße verlegt. Für die Arbeiten wird die Einsteinstraße für den Verkehr voll gesperrt. Die geänderte Verkehrsführung wird ausgeschildert.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich sechs Wochen. Die betroffenen Anwohner wurden den weiteren Angaben zufolge vorab informiert. TWL Netze bittet um Verständnis und darum, die mit der Baumaßnahme verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Für Fragen steht Christina Horn, Leiterin Konzernkommunikation bei TWL, unter der Telefonnummer 0621 505-2005 zur Verfügung.