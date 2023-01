Nach den Friesenheimer Karnevalisten ziehen auch die Oppauer Narren die Notbremse und sagen ihre Prunksitzung ab. Das wirtschaftliche Risiko ist zu hoch, führte Vorsitzender Dirk Uwe Scheffler als Begründung an.

Der Vorverkauf für die für den 28. Januar geplante Veranstaltung sei so schleppend verlaufen, dass sich der Vorstand am Montag zur Absage durchgerungen habe. Erworbene Karten könnten an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Bis auf den Kindermaskenball am 5. Februar in der Athletenhalle und eine kleine Platzfasnacht am Fasnachtsdienstag vorm Bürgerhaus ist die Kampagne im Großen und Ganzen damit gelaufen.

„Dieser Entschluss schmerzt, gerade auch diejenigen, die sich lange auf ihren Auftritt vorbereitet haben“, räumte Scheffler ein. „Aber nach zweistündiger Debatte haben wir keine realistische Alternative gesehen.“ Zum einen sei der karnevalistische Funke nach der Corona-Zwangspause noch nicht auf das breite Publikum übergesprungen; zum anderen wichen immer mehr Vereine aus anderen Stadtteilen ins Bürgerhaus aus und bänden Publikum, führte der Dambnudle-Chef als Erklärung für die schleppende Nachfrage an.

Nun wollen sich die Oppauer Karnevalisten auf die kommende Kampagne konzentrieren, „kapituliert haben wir jedenfalls nicht“. Ob dann wieder eine klassische Prunksitzung organisiert wird, da ist sich der seit bald 25 Jahren amtierende Vorsitzende unschlüssig. In abgespeckterer Form böte sich eine Sitzung mit mehr Lokalkolorit an.