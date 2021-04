Nach dem Umbau der Einmündung der Langgartenstraße in die Friesenheimer Straße bei Oppau, fordert die CDU auch den Bau eines Fahrradwegs entlang der Langgartenstraße in Richtung Willersinn-Freibad.

Der Umbau der Kreuzung sei ein erster wichtiger Schritt hin zu mehr Sicherheit vor allem für Radfahrer. Mit dem Bau des Fahrradwegs müsse dann auch der nächste Schritt getan werden, meint Roman Bertram, Vorsitzender der CDU Oppau. Die Verbesserung der Verkehrssituation in dem Bereich sei lange Zeit im Ortsbeirat diskutiert worden. Die Ausstattung der Einmündung der Langgartenstraße mit Ampeln, die wiederum mit den Ampeln am Knoten Brunckstraße und Friesenheimer Straße koordiniert werden, mache den Bereich für alle Verkehrsteilnehmer sicherer. Zu begrüßen sei auch, dass der Radweg in diesem Bereich verbreitert wird. Nun müssten auch die Planungen für einen neuen Radweg entlang der Langgartenstraße zügig vorangebracht werden. Das Geld dafür sei in der Haushaltsplanung vorgesehen.