Ein 46-jähriger Ludwigshafener ist am Samstagnachmittag mit seinem Pedelec auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs gewesen. Zunächst ohne ersichtlichen Grund stieß er dort gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte jedoch fest, dass der Zweiradfahrer nach Alkohol roch. In einem nahe gelegenen Krankenhaus – wohin man den Mann aufgrund seiner Unfallverletzungen gebracht hatte – wurde ihm deshalb eine Blutprobe entnommen. Den 46-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.