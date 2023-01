Bislang unbekannte Täter sind der Polizei zufolge in der Nacht zum Sonntag in ein Café in der Friesenheimer Straße in Oppau eingebrochen und plünderten Spielautomaten sowie eine Kasse. Sie erbeuteten rund 5000 Euro Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen für den Einbruch. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.