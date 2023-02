Weil der traditionsreiche Oppau-Edigheimer Umzug am Fasnachtsdienstag ausfällt – die hohen Auflagen und der gestiegene Aufwand seien kaum zu stemmen – haben sich die Arge Oppau und die Arge Edigheim in diesem Jahr entschlossen, eine Straßenfasnacht zu veranstalten. „Drei ortsansässige Vereine haben sich bereiterklärt, die Bewirtung zu übernehmen. Es wird ein buntes Programm auf der eigens erstellten Bühne geben“, teilen die Verantwortlichen mit. Los geht es am Fasnachtsdienstag, 21. Februar, 11 Uhr, vor dem Bürgerhaus Oppau; die offizielle Eröffnung erfolgt laut einer Pressemitteilung um 13.11 Uhr auf der großen Bühne. Beim Programm wirken mit: Pfälzerwaldverein, Karneval-Verein „Obbarer Dambnudle“, Modernes Blasorchester Kurpfalz Oppau, Carneval-Club Mondglotzer, FC Ruchemer Schlosshogger, Carneval-Club-Glücksritter, Karnevalverein Rosenkavaliere mit der Frankenthaler Stadtschlüsselprinzessin, der Große Rat mit Christoph Heller und einige mehr.