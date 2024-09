Ein 41-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr in Oppau (Bereich Edigheimer-/Friesenheimer Straße) niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Der Täter lief dem Fußgänger entgegen, prügelte auf ihn ein und stahl dessen Mobiltelefon, wie die Polizei berichtet. Nach der Tat half ein bislang unbekannter Zeuge dem Opfer auf und versorgte es. Die Polizei sucht den Zeugen und bittet um weitere Hinweise: unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.