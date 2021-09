Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am Samstagnachmittag in der Edigheimer Straße einen 34-Jährigen bewusstlos geschlagen haben. Den Beamten zufolge haben die zwei Unbekannten den 34-Jährigen zunächst vor seinem Wohnhaus angesprochen. Anschließend habe einer der Täter das Opfer festgehalten, während der andere zugeschlagen haben soll. Die beiden Männer sollen den 34-Jährigen zudem gegen den Zaun des Anwesens gedrückt und ihn dadurch am Hinterkopf verletzt haben. Durch den Angriff soll das Opfer laut Polizeibericht zeitweise bewusstlos gewesen sein. Passanten eilten ihm offenbar zur Hilfe. Wie die Polizei weiter mitteilt, sollen die beiden Täter nach der Attacke in ein Fahrzeug gestiegen und in unbekannte Richtung weggefahren sein. Einer der Täter wird als 1,75 Meter groß, mit kräftiger Figur beschrieben, der andere als 1,68 Meter groß, mit schlanker Figur. Die beiden Unbekannten sollen jeweils mit einem roten T-Shirt und einer grauen Arbeitshose bekleidet gewesen sein und in ausländischer Sprache kommuniziert haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/ 963-2222.