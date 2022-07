Siebenmal haben Betrüger versucht, telefonisch an die Kontodaten eines 66-Jährigen zu kommen. Am Donnerstagnachmittag wollten sie ihn laut Polizei zunächst überreden, ein Lotto-Abo zu kündigen. Da er ein solches Abo nicht besaß, legte der Mann auf. In einem weiteren Versuch drohten sie ihm mit der Ankündigung „Anruf kommt von der Strafverfolgung“, wovon er sich aber auch nicht einschüchtern ließ. Die Polizei lobte die skeptische Einstellung des Opfers. Weitere Verhaltenstipps gibt sie unter www. polizei-beratung.de.