Wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt die Kriminalpolizei Mannheim gegen mehrere, bislang noch unbekannte Täter. Wie die Polizei weiter mitteilte, sollen sie am Sonntag gegen 2.30 Uhr einen 22-Jährigen am Wasserturm zunächst körperlich angegangen und mit einer Stange geschlagen haben. Als das Opfer, das dabei eine Platzwunde erlitt, zu Boden ging, wurde ihm eine Tasche geraubt. Als die Schläger eine Funkwagenbesatzung registrierten, die den Tatort zufällig passierte, flüchteten sie und konnten nicht mehr gestellt werden. Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0621 174-4444 oder das Polizeirevier Innenstadt, Telefon 0621 1258-0.