Am Arm verletzt wurde ein 21-Jähriger, der am Dienstagabend von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen worden war. Wie die Polizei weiter mitteilte, war er gegen 18.30 Uhr in der Schulstraße (Mitte) aus ungeklärten Gründen in Streit mit dem Täter geraten. Dieser zückte im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung ein Messer und verletzte sein Opfer damit.

Der Ludwigshafener konnte sich in Sicherheit bringen und die Polizei informieren. Den Angreifer beschrieb er als circa 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, bärtig und schwarz bekleidet.

Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht aufgespürt werden. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion 1, Telefonnummer 963-2122 oder Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.