Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat Anklage gegen einen 33-jährigen Iraker wegen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie gewerbsmäßigen Diebstahls und Unterschlagung erhoben. Laut Staatsanwaltschaft soll der Beschuldigte am Nachmittag des 29. April dieses Jahres in einem Drogeriemarkt in Ludwigshafen einen Ladendiebstahl begangen und beabsichtigt haben, sich durch regelmäßige Taten dieser Art eine fortlaufende Einnahmequelle zu verschaffen. Außerdem soll sich der Angeschuldigte am Nachmittag des 7. Juli 2020 in die Wohnung seines späteren Opfers in der Mannheimer Neckarstadt-West begeben zu haben, um dort zu übernachten. Als ihm der Wohnungsinhaber mitteilte, dass dies entgegen einer vorherigen Absprache doch nicht möglich sei, soll der Angeschuldigte aus Verärgerung hierüber eine volle und ungeöffnete Sektflasche genommen und diese seinem Gegenüber mit voller Wucht gegen die linke Kopfseite geschlagen haben.

Zwischen den Schlägen kurz gewartet

Der Angegriffene erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen. Alsdann soll sich der Angeschuldigte zur Tötung seines Opfers entschlossen haben, um eine Entdeckung der vorangegangenen Körperverletzung zu verhindern. Zudem soll er beabsichtigt haben, seinem Opfer dabei erhebliche Schmerzen und Qualen zu bereiten. So soll der Angeschuldigte mit der Sektflasche wiederholt gegen den Kopf des anderen Mannes geschlagen haben, bis dieser zu Boden ging. Bei den letzten Schlägen mit der Sektflasche, bei denen sein Opfer bereits am Boden lag, soll der Angeschuldigte zwischen den einzelnen Schlägen jeweils kurze Zeit zugewartet haben, um dessen Leiden zu verlängern und den Todeseintritt hinauszuzögern. Das Opfer starb noch in seiner Wohnung. Anschließend soll der Angeschuldigte die Wohnung durchsucht und verschiedene Wertgegenstände, unter anderem einen Laptop, eine Soundbox und ein Mobiltelefon, mitgenommen haben.