Die Saison des SV Ruchheim in der Fußball-Landesliga Ost hatte Licht und Schatten zu bieten und lässt sich zweiteilen. Am Ende kam das Team in die Aufstiegsrunde, belegte dort jedoch den letzten Tabellenplatz. Dem unglücklichen Verlauf kann Trainer Tobias Ehrenberg aber durchaus positive Seiten abgewinnen.

„Der Tabellenplatz trügt, wir sind ein Opfer einer Entscheidung des Verbands geworden“, sagt der Coach. Rückblende: Ende November war der SV Ruchheim Zweiter der Südstaffel,