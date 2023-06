In ein Flammenmeer wird der Ehrenhof des Mannheimer Schlosses zum Abschluss der Saison am 22. Juli getaucht – bei der festlichen Operngala des Nationaltheaters mit anschließendem Synchronfeuerwerk. Nachdem 2020 und 2021 eine aufwendige Veranstaltung dieser Art coronabedingt nicht denkbar war und das Konzert im vorigen Jahr im Schwetzinger Schlossgarten stattgefunden hat, ist jetzt auch in Mannheim Rückkehr zur Normalität angesagt.

Wie in den früheren Jahren, wird das Konzert mit Solisten aus dem Opernensemble und dem Orchester des Nationaltheaters – diesmal unter Leitung des stellvertretenden Generalmusikdirektors Jānis Liepiņš– auch jetzt in Zusammenarbeit mit der Agentur Yellow Concerts veranstaltet.

Sein Programm haben in einer Pressekonferenz Erwin Clausen, Geschäftsführer der Yellow Concerts, Dirigent Liepins und Thomas Hermann, Operndirektor des Nationaltheaters, sowie Patricia Alberth Geschäftsführerin der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Sonja Menold, Leiterin der Schlossverwaltung Mannheim, und Oliver Thiel, zuständig für die Tontechnik, vorgestellt. Apropos Tonwiedergabe: Sie wurde, so hieß es in der Pressekonferenz, modernisiert und verbessert. Mit der Freiluftgala im Ehrenhof werde auch der barocken Tradition des Schlosses gehuldigt, andererseits solle eine neue, junge Publikumsschicht angesprochen werden, die daran Interesse zeige.

Prominenter Debütant bei Gala

Das Programm des Festkonzerts ist vorwiegend italienisch und vor allem französisch geprägt mit Nummern aus Opern von Verdi, Meyerbeer, Offenbach, Gounod, Massenet und Delibes. Berücksichtigt wird andererseits ein prominenter Debütant bei der Mannheimer Operngala: Richard Wagner, von dem Auszüge aus „Tannhäuser“, „Lohengrin“ und der „Walküre“ erklingen werden. Den Feuerzauber aus letzterem Stück (sprich das Synchronfeuerwerk) wird mit voraussichtlich donnernder Stimme der koreanische Bassist Sung Ha anordnen: „Loge hör!“ Weitere Mitwirkende des Abends sind die beiden Sopranistinnen Astrid Kessler und Frédérique Friess, Mezzosopranistin Julia Faylenbogen, Tenor Irakli Kakhidze, und Bariton Nikola Diskic. Und natürlich gehört zu dem Programm auch Edward Elgars „Pomp and Circumstance“ March Nr. als obligatorische Zugabe.

Mit Mundart durch Programm

Wie in der Vergangenheit wird das Synchronfeuerwerk auch diesmal vom Duo Renzo Cargnelutti und Thomas Fischer gestaltet. Und last, aber keineswegs least: Durch das Programm wird auch diesmal – erraten – Christian Chako Habekost, Kabarettist, Comedian, Mundartist und Kurpfälzisches Original führen.