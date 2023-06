Die Blasorchester der Städtischen Musikschule präsentieren am Sonntag, 25. Juni, 11 Uhr, am Lutherturm in der Innenstadt ein breites Repertoire an Liedern, Sinfonischem, Filmmusik bis hin zu leichter Klassik. Mit dabei ist nach Angaben der Stadt unter anderem die „Bläserbande“, in der die jüngsten Spielerinnen und Spieler ihr Können unter Beweis stellen. Anschließend besteht die Möglichkeit, auf eigene Kosten am italienischen Mittagstisch im Restaurant „La Torre da Angelo“ teilzunehmen.