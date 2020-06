Ein „besonderes Programm in Form eines großzügigen Open-Air-Kinos“ wollen die Organisatoren des Festivals des deutschen Films in diesem Sommer auf der Ludwigshafener Parkinsel bieten – als Ergänzung zur Online-Version „Dahääm/At Home“.

Wie so viele Veranstaltungen musste das Festival des deutschen Films, das zuletzt bis zu 120.000 Besucher angezogen hat und in diesem Jahr vom 26. August bis 13. September stattfinden sollte, wegen der Corona-Krise abgesagt werden, und es zieht in abgespeckter Version ins Internet – aber nur zähneknirschend, das konnte man bereits bei der Ankündigung Ende April heraushören. Von einem Plan B oder gar C war damals schon die Rede, und nun wird er aus der Tasche gezogen: Die Internet-Version wird mit einem größeren Freiluftkino am Rheinufer mit zwei Leinwänden ergänzt – bisher gab es neben den Kinozelten nur eine Open-Air-Leinwand. Der Antrag dazu liege dem Stadtvorstand zur Genehmigung vor, heißt es in der Pressemitteilung am Donnerstagmorgen.

Die Hygiene-Standards, die bundesweit für Kinos gelten würden eingehalten: 1,50 Meter Abstand zwischen den Stühlen, keine Schlangenbildungen am Ein- und Ausgang, hauptsächlich Online-Ticketverkauf. „Die Open-Air-Variante bietet den großen Vorteil, dass Befürchtungen hinsichtlich der Lüftung auf Grund der Ansteckungsgefahr durch Aerosole, die für normale Kinos gelten, hier ganz unbegründet sind“, heißt es weiter. Ein Großteil der Sitzplätze werde – wenn auch in luftiger Höhe von acht Metern im Giebel – überdacht sein, bei offenen Seitenwänden, sodass die Besucher vor Regenwetter geschützt sind, das Kino aber zugleich optimal durchlüftet sei. Die Gespräche mit Regisseuren und Schauspielern im Anschluss ans Filmegucken wird es nicht geben. Und eingelassen werden diesmal nur die Kinogänger selbst, während in den vergangenen Jahren viele Menschen auch einfach das Catering-Angebot nutzten und sich auf den Bierbänken am Rheinufer verabredeten.

„Ein bisschen Filmfestival“

„Ich bin froh über die Lockerungen, die es uns ermöglichen, mit diesem schönen Freiluftkino unserem treuen Publikum in Ludwigshafen und der gesamten Region wenigstens ein bisschen Filmfestival anbieten zu können“, sagt der Leiter und Initiator des Filmfestivals, Michael Kötz.

Welche Streifen über die Leinwände flimmern, wird noch bekannt gegeben. Das Programm der „Online-Ausgabe der besonderen Art“ wird darin bestehen, Publikumslieblinge früherer Filme und Höhepunkte der letzten Jahre sowie weitere interessante Beiträge zu präsentieren, die das Erlebnis Filmfestival vertiefen sollen. Die Filme werden in einem Wettbewerb laufen, bei dem das Publikum unmittelbar nach dem Streaming der Filme entscheidet, welcher der Filme den diesjährigen Sonderpreis „Rheingold Extra“ gewinnt.