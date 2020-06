Ein „besonderes Programm in Form eines großzügigen Open-Air-Kinos“ wollen die Organisatoren des Festivals des deutschen Films in diesem Sommer auf der Ludwigshafener Parkinsel bieten. Wegen der Coronakrise ist das Filmfestival, das zuletzt bis zu 120.000 Besucher angezogen hat und in diesem Jahr vom 26. August bis 13. September stattfinden sollte, abgesagt worden. In einer Online-Ausgabe „Dahääm/At Home“ werden keine Premieren, sondern ausgewählte und beliebte Filme der vergangenen Jahre präsentiert.

Ohne Wände, aber überdacht

Diese abgespeckte Internet-Version wird nun mit einem größeren Freiluftkino am Rheinufer mit zwei Leinwänden ergänzt – bisher gab es neben den drei Kinozelten nur eine Open-Air-Leinwand. Der Antrag dazu liege dem Stadtvorstand zur Genehmigung vor, heißt es in der Pressemitteilung am Donnerstagmorgen. Die Hygiene-Standards, die bundesweit für Kinos gelten würden eingehalten: 1,50 Meter Abstand zwischen den Stühlen, keine Schlangenbildungen am Ein- und Ausgang, hauptsächlich Online-Ticketverkauf. Ein Großteil der Sitzplätze werde – wenn auch in luftiger Höhe von acht Metern im Giebel – überdacht sein, bei offenen Seitenwänden, sodass die Besucher vor Regenwetter geschützt sind, das Kino aber zugleich optimal durchlüftet sei. Welche Streifen dort über die Leinwände flimmern, wird noch nicht bekannt gegeben.