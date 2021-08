Der Förderverein Maudacher Jubiläen veranstaltet einen Open Air Kinoabend im Schlosshof Maudach. „Wer früher stirb ist länger tot“ lautet der Titel des Films, der am Samstag, 21. August, gezeigt wird. Für Speisen und Getränke sei gesorgt, lediglich eine Sitzgelegenheit sollte man mitbringen, teilen die Organisatoren mit. Bei freiem Eintritt wird der Schlosshof um 19.30 Uhr geöffnet, der Film beginnt eine Stunde später. Anmeldungen für die letzten Plätze sind möglich unter 0621-5295381 oder per Mail an openairkino@maudach.de. Es gilt die 3G-Regel: Zutritt für Geimpfte, Genesene und Getestete.