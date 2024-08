Für Jazzliebhaber gibt’s am Freitagabend ein Open-Air-Konzert am Turm 33. Es spielt ab 19.30 Uhr das Tobias-Frohnhöfer-Quartett, das in neuer Besetzung seine Premiere am Lutherplatz feiert.

Das Jazz-Quartett besteht aus vier Musikern, die sich von der Musikhochschule Mannheim kennen, und an diesem Abend ihre Talente „zu einem unvergesslichen Musikerlebnis vereinen“ wollen, wie sie mitteilen. Es spielen: David Sanwald (Altsaxophon), Antoine Spranger (Klavier), Julian Grüneberg (Bass) sowie Tobias Frohnhöfer (Schlagzeug). Pianist Spranger und Schlagzeuger Frohnhöfer blicken auf eine zehnjährige gemeinsame Karriere zurück. Gemeinsam spielten sie in verschiedenen Bands, gewannen zahlreiche Preise und tourten durch viele Länder. Das eingespielte Duo hat sich für das Konzert vor dem Lutherturm musikalische Verstärkung geholt. Gespielt werden Eigenkompositionen der Künstler sowie eigene Arrangements bekannter Jazz-Standards. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt die Familie Montana vom Ristorante „La Torre da Angelo“.