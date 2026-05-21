Für das Ende Juli geplante Tauf-Fest der Protestantische Kirche Ludwigshafen auf der Parkinsel kann man sich ab sofort anmelden – aber auch Kurzentschlossene sind willkommen.

Am Sonntag, 26. Juli, ist es wieder soweit: „Fröhlich und ungezwungen, unter dem Blätterdach, direkt am Rhein taufen protestantische Pfarrerinnen und Pfarrer auf der Parkinsel Kinder, Jugendliche und Erwachsene“, wie es in einer Ankündigung der Kirche heißt.

Empfohlen wird zwar, sich für eine Taufe anzumelden. Aber auch Kurzentschlossene seien herzlich willkommen, wie die Protestantische Kirche Ludwigshafen weiter mitteilt.

Ab 10 Uhr Gottesdienst

Das kleine Tauf-Fest findet unterhalb des Restaurants „Inselbastei“ statt und beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Danach wechselt jeder Täufling mit seinen Angehörigen und Freunden an eine Tauf-Station – für den ganz persönlichen Moment. Zusätzlich sind zwischen 10 und 12 Uhr am Stand der „Drop-in-Taufe“ spontane Taufen ohne vorherige Anmeldung möglich.

Dieses Angebot richtet sich an alle, die schon länger über eine Taufe nachdenken, aber die Formalitäten gescheut haben. Wer unsicher oder einfach neugierig ist, kann hier mit den Pfarrerinnen und Pfarrern über Glaube, Kirche und Taufe sprechen.

Kurzentschlossene müssen lediglich ihren Personalausweis mitbringen. Bei Kindern unter 14 Jahren ist die Geburtsurkunde nötig, zusätzlich müssen die Erziehungsberechtigten zustimmen und sich ausweisen. Die Formalitäten werden der Protestantische Kirche zufolge schnell und einfach vor Ort erledigt sowie im Nachgang. Jedoch würden sich die Pfarrerinnen und Pfarrer Zeit für ein persönliches Gespräch nehmen, bevor sie das Sakrament spenden. Wer bereits getauft ist, könne auf den besonderen Moment der Taufe zurückblicken und sich segnen lassen. Alle Teilnehmer sind eingeladen, ein Picknick mitzubringen und damit nach dem Gottesdienst ein weiterzufeiern.

Noch Fragen?

Anmeldungen nimmt das Protestantische Dekanat Ludwigshafen unter Telefon 0621 5205826 entgegen (Montag, Dienstag, Donnerstag, 9 bis 16 Uhr, Mittwoch, 9 bis 12 Uhr); E-Mail an sta.ludwigshafen@evkirchepfalz.de. Fragen und Antworten zur Taufe findet am unter ekilu.de/taufe.

Termin

Gottesdienst/Tauf-Fest: Sonntag, 26. Juli, 10 bis 12 Uhr, Parkinsel-Nordspitze (Wiese unterhalb des Lokals „Inselbastei“, Zugang über „Schneckennudelbrücke“ möglich).