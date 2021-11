„Man machte mit uns, was man wollte – ausländische Zwangsarbeit in Ludwigshafen am Rhein 1939 bis 1945 unter besonderer Berücksichtigung der I. G. Farben“ – das ist der Titel eines Online-Vortrags am Donnerstag, 2. Dezember, 17 Uhr.

Der stellvertretende Leiter des Stadtarchivs, Klaus Jürgen Becker, spricht über die damalige Situation in der Stadt sowie über die Rolle der I.G. Farben. Seit Beginn des Zweiten Weltkriegs ersetzten in der deutschen Wirtschaft zunehmend ausländische Zivilarbeiter und Kriegsgefangene deutsche Arbeitskräfte, die zum Militär eingezogen wurden. Aufgrund des Arbeitskräftemangels zwang das NS-Regime ab 1939 Kinder, Frauen und Männer aus den besetzten Gebieten zur Arbeit. In Ludwigshafen schnellte die Zahl der Zwangsarbeiter ab dem Frühjahr 1942 in die Höhe.

Industrie, Bau, Landwirtschaft

Eingesetzt wurden sie überwiegend in der ortsansässigen Industrie, insbesondere in der chemischen Industrie, daneben aber vor allem im Baugewerbe, im Maschinenbau und in der Landwirtschaft. Dabei beschränkte sich die Fürsorge des Arbeitgebers gegenüber den Zwangsarbeitern grundsätzlich auf jene Investitionen und Ausgaben, die zur Erhaltung der Arbeitskraft unbedingt nötig waren. Bezahlung, Arbeitsbedingungen, Verpflegungsration und medizinische Versorgung der Zwangsarbeiter unterschieden sich deutlich von denjenigen der deutschen Arbeiter.

Über 30.000 ausländische Arbeitskräfte

Viele Zwangsarbeiter kamen ums Leben. Innerhalb der chemischen Industrie Ludwigshafens bildeten die damaligen I.G. Farben-Werke Ludwigshafen und Oppau einen Schwerpunkt der Zwangsarbeiterbeschäftigung. Während des Kriegs wurden dort über 30.000 ausländische Arbeitskräfte zur Arbeit gezwungen, darunter rund 7000 Kriegsgefangene.

Der Vortrag ist ein Angebot innerhalb der BASF-Initiative „Gedenken. Nachdenken. Umdenken.“. Anmelden kann man sich bis 29. November per E-Mail an history@basf.com. Die kostenfreie Veranstaltung findet virtuell als Webex-Event statt. Infos hierzu folgen nach der Anmeldung.