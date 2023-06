Das Forum Katholische Akademie lädt für Montag, 26. Juni, 19.30 Uhr, zu einem Online-Vortrag über die Zukunft der Arbeit ein. Rita Petry, Geschäftsführerin der Handwerkskammer der Pfalz in Kaiserslautern, stellt Zukunftsszenarien vor und wird laut Ankündigung mit den Teilnehmern über Herausforderungen diskutieren.

In fast allen Bereichen gebe es eine große Zahl an offenen Stellen, Personal zu gewinnen, gestalte sich zunehmend schwierig. Neu sei der demografische Wandel in Deutschland nicht mehr, doch spätestens mit dem Eintritt der sogenannten Babyboomer in den Ruhestand werde das Fehlen von Arbeitskräften für alle zur deutlich spürbaren Herausforderung mit ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen. Wie wird sich Arbeiten verändern, welche Rolle spielen neue Technologien? Hilft ein neues Einwanderungsrecht? Um diese Fragen geht es am 26. Juni. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich auf der Homepage des Heinrich-Pesch-Hauses unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen. Für den Vortrag werde ein virtueller MS-Teams-Konferenzraum genutzt. Der Zugangslink werde vor der Veranstaltung zugeschickt.