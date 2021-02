Die Pfalz wird gerne als klimatisch begünstigte Region bezeichnet. Doch in den Vorjahren wurde aus „klimatisch begünstigt“ eher „heiß und trocken“. Philipp Reiter vom Klimawandelinformationssystem Rheinland-Pfalz beschreibt in seinem Online-Vortrag am 23. Februar um 19.30 Uhr bereits beobachtete und mögliche künftige Veränderungen des Klimas in der Pfalz aufgrund des Klimawandels. Darüber hinaus werden konkrete Folgen und die erforderliche Anpassung an den Klimawandel thematisiert. Reiter ist Diplom-Geograf und Referent im Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen. Dort verantwortet er das Klimawandelinformationssystem Rheinland-Pfalz www.kwis-rlp.de.

Zugangslink wird gemailt

Der Online-Vortrag wird vom Forum Katholische Akademie veranstaltet, einer Kooperation des Heinrich-Pesch-Hauses, der Dompfarrei „Pax Christi“ in Speyer und der Katholischen Erwachsenenbildung im Bistum Speyer. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet online statt. Anmeldung unter keb@bistum-speyer.de. Der Link zur Videokonferenzplattform „Big Blue Button“ wird vor der Veranstaltung gemailt.