„Pandemien – Corona und die neuen globalen Infektionskrankheiten“ ist das Thema, mit dem Jörg Hacker, ehemaliger Präsident des Robert-Koch-Instituts, sich am Freitag, 2. Oktober, ab 19.30 Uhr in einem Online-Vortrag beschäftigt. Dieser ist Teil der Reihe „VHS Wissen Live“, die von mehreren Volkshochschulen bundesweit angeboten wird – so auch von der VHS Ludwigshafen. Mit Blick auf die aktuelle Situation erläutert der Referent laut Stadt die Strategien zur Eindämmung von Pandemien sowie ihre Auswirkungen auf Wirtschaft, Politik und die Teilhabe am öffentlichen Leben. Der Biologe beschäftigt sich mit Fragen wie: Lassen sich Pandemien zukünftig vermeiden? Und: Was kann der Einzelne tun oder ist er machtlos? Wer beim Vortrag zuhören möchte, muss sich spätestens am Donnerstag bei der Volkshochschule anmelden unter www.vhs-lu.de oder telefonisch unter 0621/504-2238. Die Teilnahme kostet fünf Euro.