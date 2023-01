Im Frühsommer finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Aus diesem Anlass laden das Ludwigshafener Heinrich-Pesch-Haus, die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) im Bistum Speyer und die Dompfarrei Speyer für Mittwoch, 1. Februar, von 18.30 bis 20 Uhr zu einem Online-Vortrag ein. Referent Kristian Brakel von der Heinrich-Böll-Stiftung Istanbul zeichnet die medienpolitische Entwicklung der vergangenen Jahre nach und nimmt eine Einschätzung der aktuellen Lage in der Türkei vor. Es sei nicht gut bestellt um Meinungs-, Presse- und Redefreiheit in der Türkei, sagt er. „Reporter ohne Grenzen“ listet die Türkei auf Platz 149 von 180 – nur knapp vor Belarus und Russland. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei. Die Anmeldung kann telefonisch unter 06232 102-180 oder per E-Mail an keb@bistum-speyer.de erfolgen.