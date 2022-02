Was macht uns glücklich im Leben? Mit vier Vorträgen aus unterschiedlicher Perspektive nähert sich das Heinrich-Pesch-Haus (HPH) dieser Frage. Der vierte und letzte Vortragsabend der Reihe findet am Donnerstag, 17. Februar, 19 Uhr, online statt. Anders Lindseth, emeritierter Professor für praktische Philosophie am Zentrum für praktisches Wissen, Nord-Universität Norwegen, spricht über Stimmigkeit als Kriterium eines gelingenden Lebens. Die Teilnahme ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten. Es wird um eine Anmeldung bis vier Tage vor Veranstaltungsbeginn gebeten: auf der Homepage des HPH (www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen) oder telefonisch unter 0621 5999-175. Für den Vortrag wird ein virtueller Konferenzraum von Microsoft Teams genutzt. Die Teilnahme ist über die MS-Teams-App oder über einen Webbrowser möglich. Der Link zum Webinar wird am Tag der Veranstaltung versendet. Die Reihe veranstalten das HPH und der Verein der Förderer und Freunde des HPH.