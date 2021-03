Muss meine alte Heizungsanlage ausgetauscht werden, und was sind die Alternativen? Darum sowie um Fragen zur Wärmedämmung an Fenstern und Fassaden, geht es in mehreren kostenlosen Online-Vorträgen gemeinsam mit dem Klimaschutzbüro der Stadt.

Welche Heizung passt zu meinem Haus? Kommen Wärmepumpe oder Holzpellets in Betracht? Viele Menschen, die sich mit dem Austausch einer veralteten Heizungsanlage beschäftigen, stehen vor diesen Fragen. Bei den Antworten sollen drei Online-Vorträge helfen, die von der Energieagentur Rheinland-Pfalz zusammen mit dem städtischen Klimaschutzbüro angeboten werden. Die Veranstaltungen sind Teil der landesweiten Wärme-Effizienz-Kampagne.

Der erste Vortrag mit dem Titel „Welche Heizung passt zu meinem Haus?“ findet am Donnerstag, 18. März, um 19 Uhr statt und spricht neben dem Heizungstausch auch an, wie Bestandsanlagen optimiert werden können. Am Ende der Veranstaltung können die Teilnehmer über die nächsten Vorträge der dreiteiligen Reihe abstimmen. Zur Auswahl stehen die Themen Heizen mit Wärmepumpe, Erneuerbare Energien oder Hybrid-Systeme. Die Vorträge sind für den 15. April und den 6. Mai geplant, ebenfalls wieder online und um 19 Uhr. Die Teilnehmer können über einen Chat fragen stellen.

Polizei berät zu Einbruchschutz

Zur Wärmedämmung bietet die Verbraucherzentrale kostenlose Web-Seminare an. Denn: Wärmeschutz am Eigenheim hilft beim Energiesparen. In zwei Online-Vorträgen am 23. März und am 22. April betrachtet ein Energieberater der Verbraucherzentrale die Gebäudehülle. Ein Kommissar des Polizeipräsidiums Rheinpfalz informiert zudem, worauf beim Austausch von Fenstern und Türen hinsichtlich des Einbruchschutzes zu achten ist.

„Wärmedämmung oben und unten – das spricht dafür“ heißt der erste Vortrag am Dienstag, 23. März, von 18 bis 19 Uhr. Energieberater Harms Geißler gibt Antworten auf Fragen rund um die Wärmedämmung. Er widmet sich der Dämmung des Dachs, der obersten Geschoss- und der Kellerdecke. „Fassade & Fenster energetisch sanieren und einbruchsicher machen“, lautet der Titel des zweiten Vortrags am Donnerstag, 22. April, von 18 bis 19.30 Uhr. Geißler erklärt dabei die Schwachstellen alter Fassaden und Fenster und was bei Außenwanddämmung und Fenstertausch zu beachten ist. Kriminaloberkommissar Denis Brandt erläutert, wie Fenster und Türen sicherer gemacht werden können. Mit diesen Veranstaltungen sollen vor allem Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern angesprochen werden.

Noch Fragen?