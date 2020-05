Die Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus reagiert mit neuen Angeboten auf die Schließung wegen des Coronavirus: Am 14. Mai, 19.30 bis 20.30 Uhr, findet ein Webinar zur Mediennutzung in der Familie statt. Gerade jetzt seien Kinder einer Fülle von Medien ausgesetzt: Homeschooling, Erklärvideos und dann noch Zeit vorm Fernseher, damit Eltern in Ruhe etwas erledigen können. Das Webinar greife praktische Fragen von Eltern auf: Ab wann ist ein Handy sinnvoll? Wie viel Zeit am PC ist empfehlenswert? Was ist bei sozialen Netzwerken zu beachten? Wie gelingt eine verantwortungsvolle Medienerziehung? Neben dem Vortrag bleibe Zeit für Austausch. Technische Voraussetzungen für die kostenfreie Teilnahme: Zugang zu einem PC/Tablet mit einem aktuellen Internetbrowser, Headset/Mikro, Kamera (optional) und eine stabile Netzverbindung. Das Webinar läuft über MS Teams. Anmeldung bis 13. Mai per E-Mail an info@familienbildung-ludwigshafen.de.