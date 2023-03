Mit einer sechsteiligen Online-Gesprächsreihe greift die Akademie für Frauen im Heinrich-Pesch-Haus ein aktuelles Thema auf: Frauen und Frieden. Frauen aus unterschiedlichen Regionen der Welt berichten von ihrem Engagement in Kontexten, in denen Gewalt eine große Rolle spielt und in denen gewaltfreie Interventionen zur Verteidigung von Menschenrechten und zum Schutz bedrohter Gruppen ihre Wirksamkeit gezeigt haben. Am 23. März spricht Martha Yepes aus Kolumbien über die „Frauen-Route für den Frieden“.

Gewalt während des Bürgerkriegs

Die Theologin Martha Yepes war viele Jahre mit den Dominikanerinnen in verschiedenen Ländern tätig. Seit 2006 ist sie wieder in ihrem Heimatland Kolumbien. Dort schloss sie sich der „Frauen-Route für den Frieden an“, der 300 Frauenorganisationen angehören. Sie dokumentierten Gewalt, die Frauen (und Männern) während des Bürgerkriegs angetan worden war. So dienten sie der Wahrheitskommission bei der Aufarbeitung von Menschen- und vielen anderen Frauenrechtsverletzungen und legten damit den Grundstein für den Aufbau von Frieden und sozialer Gerechtigkeit.

Moderierte Diskussion im Anschluss

Der Online-Vortrag findet von 19 bis 20.30 Uhr statt. Die „Friedensfrau“ berichtet 30 Minuten über ihr Projekt und Engagement, danach findet eine moderierte Diskussion statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung im Netz unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen. Für die Online-Vorträge wird ein Zoom-Konferenzraum genutzt, der Zugangslink wird am Tag vor der Veranstaltung zugeschickt.