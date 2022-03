Innerhalb der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ (14. bis 27. März) lädt das Mundenheimer Café Asyl zu einem Abend mit der Autorin Brigitte Heidebrecht ein. Bei einer Online-Lesung am Freitag, 18. März, 19 Uhr, gibt sie Kostproben aus ihrem Buch „Fernreise daheim – Von Flüchtlingen, Kulturen, Identitäten und anderen Ungereimtheiten“. Heidebrecht ist selbst seit 2015 ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe aktiv. „Die Geschichten von Brigitte Heidebrecht machen Mut, sich und anderen zu begegnen“, sagt Vera Klaunzer, die das Café Asyl leitet. Der Link zur Lesung auf der Online-Plattform Zoom wird nach Anmeldung (E-Mail an vera.klaunzer@evkirchepfalz.de) zugeschickt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Das Café Asyl freut sich über Spenden.

Spendenkonto



Protestantische Kirchengemeinde Mundenheim, IBAN: DE11 3506 0190 6831 2310 15, Stichwort „Café Asyl“.