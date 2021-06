Die Landeszentrale für politische Bildung und der Rat für Kriminalitätsverhütung der Stadt Ludwigshafen bieten im Juni einen zweitägigen Online-Kurs „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“ an: am Freitag, 25. Juni, 16.30 bis 19 Uhr, und am Samstag, 26. Juni, 10 bis 16 Uhr.

Wie könnte man angemessen reagieren?

Egal, ob in der Schule, im Sportverein, im Büro oder beim Familientreffen: Diskriminierende, menschenverachtende oder rassistische Sprüche können einem überall begegnen. Sie treffen einen oft unvorbereitet und machen manchmal sprachlos. Wie könnte man angemessen reagieren? Was könnte man entgegnen bei diskriminierenden und menschenverachtenden Aussagen? Wann ist Widerspruch und Argumentation gegen solche Aussagen nötig und sinnvoll? Teilnehmer des Kurses erfahren auf diese und weitere Fragen Antworten.

Hinhören, hinterfragen, einhaken

Das Argumentationstraining soll zunächst sensibilisieren, genauer hinzuhören, Dinge zu hinterfragen und einzuhaken, wenn pauschal abwertende Sätze fallen. Es ist als „Denk-Werkstatt“ konzipiert und soll dabei helfen, die argumentative Sicherheit zu erhöhen und dazu ermutigen, für eine tolerante und demokratische Gesellschaft einzutreten.

Die Dozentinnen stellen Methoden vor, die dabei unterstützen, diskriminierenden und fremdenfeindlichen Parolen entgegenzutreten. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmelden kann man sich per E-Mail an anmeldung@politische-bildung-rlp.de.