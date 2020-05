Obwohl ab nächster Woche unter Einhaltung der Corona-Auflagen wieder Gottesdienste in den Kirchen gefeiert werden können, möchte das katholische Dekanat Ludwigshafen seine Online-Kirche mindestens bis Ende Mai fortführen. Die Messen werden sonntags um 10 Uhr live über den Youtube-Kanal des Heinrich-Pesch-Hauses übertragen. Jetzt – am sechsten Sonntag der Osterzeit – wird Dekan Alban Meißner ab 10 Uhr den Gottesdienst feiern. Wer sich an einer Kollekte beteiligen möchte, kann laut Dekanat die Aktion „Mahlze!t LU“ des Heinrich-Pesch-Hauses unterstützen. Dort bekommen Bedürftige seit 6. April täglich eine warme Mahlzeit, seit Mittwoch werden Mahlzeiten zudem an bedürftige Familien geliefert. Spendenkonto: Heinrich Pesch Haus, Bildungszentrum Ludwigshafen e.V., IBAN: DE 96 7509 0300 0000 0560 14 (Liga Bank eG Speyer), Spendenzweck: Mahlzeit LU. Den Link zur Online-Kirche finden Gläubige unter www.kath-dekanat-lu.de.