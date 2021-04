Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft stellt am Donnerstag, 6. Mai, 17 bis 19.30 Uhr, online ihr Angebot an Bachelorstudiengängen in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Sozial- und Gesundheitswesen vor. Abi geschafft und nun Lust aufs Studium? Interessierten bietet die Hochschule mit aktuell 4800 Studierenden vor dem Hintergrund dieser Frage die Chance, sich über alle Angebote zu informieren. Daneben gibt es Infos rund um Zulassung, Bewerbung und Studentenleben. Im Live-Chat stehen Studierende Rede und Antwort. Infos, Anmeldung und den Link zur Einwahl findet man im Netz unter www.veranstaltungen.hwg-lu.de.