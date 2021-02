Die Berufsbildende Schule Technik 1 im Georg-Kerschensteiner-Bildungszentrum in Mundenheim lädt am Mittwoch, 17. Februar, Dienstag, 23. Februar, und Donnerstag, 4. März, jeweils um 18 Uhr zu Online-Informationsabenden über das Technische Gymnasium, die Berufsoberschule und die Fachschule ein. Es finden Live-Vorträge über Wege zum Abitur, zur Fachhochschulreife oder zum Techniker mit anschließender Fragerunde statt.

Das Technische Gymnasium mit dem Schwerpunkt Metall-, Elektro- oder Informationstechnik bietet nach Angaben der Schule eine Alternative zu den allgemeinbildenden Gymnasien, denn Schüler mit mittlerer Reife können direkt in die elfte Klasse des Gymnasiums eintreten und nach drei Jahren das Abitur erlangen.

An der Berufsoberschule 1 Technik/Duale Berufsoberschule können Erwachsene mit mittlerer Reife und abgeschlossener Berufsausbildung die allgemeine Fachhochschulreife absolvieren. An der Berufsoberschule 2 Technik/Informatik/Naturwissenschaften können Absolventen mit Fachhochschulreife das Abitur erlangen.

Die Fachschule führt nach abgeschlossener Berufsausbildung und Berufserfahrung in den Fachrichtungen Elektro- und Maschinentechnik in Teilzeit und Vollzeit zum Abschluss des „Staatlich geprüften Technikers“. Sie wird in den Schwerpunkten Prozessautomatisierung, Maschinenbau und Verfahrenstechnik angeboten. Weitere Informationen zu den Info-Abenden gibt es im Netz unter www.t1.bbslu.de.