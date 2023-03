Salonkultur hat eine lange Tradition und bewegte sich bereits in ihren Anfängen zwischen Hochkultur und Wohnzimmer. Austausch stand im Mittelpunkt: So soll es auch beim Online-Frauensalon des Heinrich-Pesch-Hauses (HPH) sein, der alle zwei Monate seine Türen öffnet. Der nächste ist am Montag, 20. März, 19 bis 20 Uhr, und beschäftigt sich mit Frauen auf dem Weg zu, beziehungsweise in Führungspositionen.

Expertin berichtet über Erfahrungen

Wie können (junge) Frauen selbstsicher in Führungspositionen gebracht werden? Wie können Frauen, die bereits diesen Weg beschritten haben, junge Frauen dabei begleiten und unterstützen sich zu entwickeln und ihren Weg zu gehen? Am 20. März berichtet Caroline Schubert, seit Oktober 2020 Vorständin der Vidia Christliche Kliniken Karlsruhe, von ihren Erfahrungen im Unternehmensalltag. Die 32-jährige Impulsgeberin ist unter anderem verantwortlich für den Personalbereich mit aktuell 3200 Mitarbeitern und die Vidia-Akademie mit 300 Ausbildungsplätzen.

Seit ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre bekleidet sie unterschiedliche Führungspositionen in Krankenhäusern. Ihr Schwerpunkt liegt im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung.

Der Frauensalon wendet sich an Frauen, die am Einstieg in Führung stehen, die gerade aufsteigen und die eine Position in Führungsverantwortung haben. „Frauen in Führung sind vielfältig, und doch stehen die meisten von ihnen vor ähnlichen Herausforderungen. Wir möchten mit unserem Salon-Format einen Beitrag dazu zu leisten, Geschlechtergerechtigkeit im Beruf wie auch im Alltag zu fördern und Führungsetagen in Unternehmen weiblicher zu machen“, erläutert Ulrike Gentner, HPH-Direktorin für Bildung.

Noch Fragen?



Die Teilnahme am Online-Frauensalon ist kostenfrei. Anmeldung im Netz unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen. Für das Seminar wird ein virtueller Konferenzraum von Microsoft Teams genutzt. Der Link zum Frauensalon wird einen Tag vor der Veranstaltung versendet.