Unter dem Motto „Wählen gehen, Demokratie stärken“ veranstaltet das Kulturzentrum Fontäne mit dem Frauennetzwerk Ela und dem Lernzirkel Ludwigshafen am Montag, 1. März, 19 Uhr, eine Online-Gesprächsrunde mit den Ludwigshafener Direktkandidaten für die Landtagswahl am 14. März. Darüber informiert Fontäne-Vorstandsvorsitzender Fazli Degirmenci in einer Pressemitteilung.

Zweck der Veranstaltung ist es nicht nur, die Bürger auf die Wahlen aufmerksam zu machen – die potenziellen Wähler sollen dabei auch Gelegenheit bekommen, mit den Politikern ins Gespräch zu kommen und danach an der Wahlurne Entscheidungen treffen.

„Hohe Wahlbeteiligung als Ziel“

Schwerpunkte der Diskussionsrunde im Internet sind die Vorhaben der Ludwigshafener Bewerber und politischen Gruppierungen in den Bereichen Bildung, Wohnraum, Infrastruktur, Digitalisierung, Gesundheit, Wirtschaft und Umwelt. Degirmenci: „Eines unserer Ziele ist eine hohe Wahlbeteiligung. Denn unsere Stimmen entscheiden, wie sich das Parlament zusammensetzt, welche Regierung aus ihm hervorgeht und wer uns Ludwigshafener in Mainz vertritt.“

Jeder Wähler solle sich die Frage beantworten können: Welcher Politiker verspricht was und steht wofür? Wie sieht es aus mit der vielgerühmten Nähe zum Wahlvolk? Ist Unzufriedenheit gerechtfertigt?

An der von Chris Ludwig moderierten Runde nehmen folgende Kandidaten teil: Anke Simon (SPD), Marion Schneid (CDU), Natalie Naringbauer (Die Linke), Andreas Werling (FDP), Konstantin Fröhlich (Grüne) und Hans Arndt (Freie Wähler). Online-Teilnehmer können Fragen in die Runde stellen. Interessenten können sich für das Zoom-Meeting unter fontaene-ev.com/landtagswahl-2021 anmelden.

Das Kulturzentrum Fontäne ermöglicht und fördert Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen und macht Angebote in Form von künstlerischen Aktionen und unterschiedlichen Kursen, um den zwischenmenschlichen Dialog zu fördern.