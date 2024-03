Am 9. März lernen die Teilnehmer in einem Volkshochschulkurs zum Thema „Online-Bewerbungen“, wie sie diese sicher und ansprechend erstellen. Wer sich nach einem langen Angestelltenverhältnis, aus der Selbstständigkeit oder Arbeitslosigkeit neu bewirbt, ist sehr oft unsicher, was die Erwartungshaltung der Arbeitgeber an Unterlagen sowie das Vorstellungsgespräch ist. Viele Firmen setzen mit Karriereportalen darauf, den richtigen Bewerber schnell zu finden. Oft sind die Bewerbungen wenig aussagekräftig oder haben nicht den richtigen Bezug zur Stelle. In dem Kurs erhalten die Teilnehmer wertvolle Tipps und Tricks. Die Gebühr beträgt 47 Euro. Anmeldungen: Telefon 0621 504-2238 oder im Netz: www.vhs-lu.de.