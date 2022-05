Die Stadtverwaltung Ludwigshafen hat am Freitag die Pylonbrücke als Teil der Hochstraße Süd (B37) aus Sicherheitsgründen in Fahrtrichtung Bad Dürkheim gesperrt. Hintergrund: Im Asphaltbelag hatten sich deutliche Blasen gebildet. Insbesondere für Motorradfahrer stelle dieser Untergrund eine Gefahr dar. Die Ursache der Blasenbildung sei unklar und werde in der kommenden Woche durch einen von der Stadt beauftragten Sachverständigen untersucht und – soweit möglich – sofort beseitigt. Die Dauer der Vollsperrung sei derzeit nicht absehbar.

Wer ist betroffen?

Betroffen von der Sperrung sind nur die Verkehrsteilnehmer, die bislang die Auffahrt Kaiser-Wilhem-Straße genutzt hatten. Durch den Abriss der Pilzhochstraße werden Verkehrsteilnehmer auf der B37 aus Richtung Mannheim bereits zuvor über die Abfahrt zur Rheinuferstraße in Richtung Hochstraße Nord (B44) umgeleitet. Die Auffahrt auf die Südtrasse in der Kaiser-Wilhelm-Straße wird am Tag durchschnittlich von rund 7000 Kraftfahrzeugen genutzt. Die Stadtverwaltung habe umgehend Umleitungen eingerichtet, heißt es in einer Mitteilung. Der Verkehr aus Fahrtrichtung Kaiser-Wilhelm-Straße werde über Lorient-/Pasadenaallee, Heinigstraße und von dort zur Auffahrt der B44 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim umgeleitet.

Autofahrer, die über die Kaiser-Wilhelm-Straße auf den Pylon aufgefahren sind, können auch über Rheinufer- oder Heinigstraße direkt zur Hochstraße Nord fahren. Autofahrer, die aus Richtung Süden von der Saarlandstraße kommen, können weiter über die Heinigstraße ohne Umleitung die Nordtrasse erreichen, informiert die Verwaltung.