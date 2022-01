Die Anzahl der Omikron-Verdachtsfälle in Stadt und Landkreis steigt weiter. Das Landesuntersuchungsamt hat am Montag, 25 Fälle für Ludwigshafen und 46 Fälle für den Rhein-Pfalz-Kreis bestätigt, wovon drei durch eine Gen-Untersuchung bestätigt sind. Die zuerst in Südafrika aufgetauchte Mutation des Coronavirus gilt als die bisher ansteckendste Variante. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) steigen die Omikron-Fallzahlen rasant und verdoppeln sich innerhalb weniger Tage. Besonders betroffen sind bisher Menschen in der Altersgruppe von 15 bis 34 Jahre. Aufgrund der Feiertage rechnet das RKI mit einer hohen Anzahl an Neu- und Nachmeldungen von Fällen. Bei den Inzidenzwerten hier vor Ort ist bisher nur ein leichter Anstieg auszumachen: So lag die Inzidenz in Ludwigshafen bei 198,8 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Aktuell wurden 1436 Fälle im Stadtgebiet registriert. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz bei 174,5 (1090 akute Fälle). Erste Studien zeigen einen weniger schweren Krankheitsverlauf bei Omikron. Doch allein die große Menge an Neuinfektionen hat in Nachbarländern wegen Quarantänebestimmungen zu Personalausfällen in der Infrastruktur geführt. Virologen befürchten das auch in Deutschland. Das Klinikum Ludwigshafen, die Feuerwehr und die Polizei sowie die Technischen Werke Ludwigshafen haben sich deshalb mit Schichtmodellen auf einen solchen Fall vorbereitet. Mehr dazu lesen Sie hier.