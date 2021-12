Auch in Ludwigshafen gibt es mittlerweile den ersten Omikron-Verdachtsfall. Wie das Landesuntersuchungsamt am Mittwoch mitteilte, besteht bei einem Infizierten der Verdacht, dass er die hochansteckende Mutation des Coronavirus hat. Im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es vier Omikron-Verdachtsfälle. Eine Bestätigung durch eine Genanalyse läuft noch. Unterdessen lag der Inzidenzwert in Ludwigshafen am Mittwoch bei 242,8 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). 2183 akute Fälle wurden im Stadtgebiet registriert. Im Landkreis lag die Inzidenz bei 199,7. Dort wurden 2098 akute Fälle registriert. Virologen warnen vor der neuen Omikron-Variante, die zu einem rasanten Anstieg der Infektionszahlen führen werde.