Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts vom Mittwoch gibt es im Rhein-Pfalz-Kreis einen ersten bestätigen Fall der besonders ansteckenden Omikron-Virusvariante. Daneben gibt es im Landkreis 13 Verdachtsfälle (zwei mehr als am Vortag), in Ludwigshafen sind es zwölf (+3). Landesweit gibt es bislang 432 Omikron-Verdachtsfälle (+111) und 56 bestätigte Fälle (+11). Die Corona-Inzidenz liegt in Ludwigshafen am Mittwoch bei 163,4 (Vortag: 169,2). Leicht gesunken sind die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche auch im Landkreis: von 127,3 am Dienstag auf 126,7 am Mittwoch. In Frankenthal liegt der Wert weiter bei 223,6, in Speyer bei 147,8 (161,6).